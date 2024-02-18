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Когда Украина может стать членом НАТО и ЕС — в Италии спрогнозировали

18 февраля 2024 18:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Когда Украина может стать членом НАТО и ЕС — в Италии спрогнозировали
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и Европейского Союза, однако, по его словам, это невозможно, пока продолжается война в стране.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters в субботу, 17 февраля.

Что думают в Италии о членстве Украины в НАТО и ЕС

"Послание России очень четкое: Украина будет членом Европейского Союза, а затем мы работаем над тем, чтобы Украина стала членом НАТО", — отметил Таяни.

Но политик подчеркнул, что членство Украины в Альянсе невозможно, пока она воюет с Россией.

"Мы должны быть очень осторожны, потому что иметь полноправного члена НАТО, который воюет с Россией, "означает Третью мировую", — объяснил глава МИД Италии.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Украина стала ближе к Альянсу, чем раньше. По его словам, в пользу Украины лидеры НАТО приняли важные решения на саммите в Вильнюсе в 2023 году.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Сербия должна вступить в ЕС раньше Украины. По его словам, если этого не произойдет, то Евросоюз "проиграет" Сербию Китаю.

Европейский союз
Италия
НАТО
МИД
Альянс
война в Украине
Мюнхенская конференция безопасности

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