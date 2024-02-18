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Коли Україна може стати членом НАТО та ЄС — в Італії спрогнозували

18 лютого 2024 18:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Коли Україна може стати членом НАТО та ЄС — в Італії спрогнозували
Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив, що Україна має стати членом НАТО та Європейського Союзу, проте, за його словами, це неможливо, поки триває війна в країні. 

Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Reuters у суботу, 17 лютого. 

Що думають в Італії про членство України в НАТО та ЄС

"Послання Росії дуже чітке: Україна буде членом Європейського Союзу, а потім ми працюємо над тим, щоб Україна стала членом НАТО", — зауважив Таяні.

Але політик наголосив, що членство України в Альянсі не є можливим, поки вона воює з Росією.

"Ми повинні бути дуже обережними, тому що мати повноправного члена НАТО, який воює з Росією, "означає Третю світову", — пояснив голова МЗС Італії. 

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що станом на сьогодні Україна стала ближчою до Альянсу, ніж раніше. За його словами, на користь України лідери НАТО ухвалили важливі рішення під час саміту у Вільнюсі у 2023 році.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Сербія повинна вступити до ЄС раніше, ніж Україна. За його словами, якщо цього не станеться, то Євросоюз "програє" Сербію Китаю.

Європейський союз
Італія
НАТО
МЗС
Альянс
війна в Україні
Мюнхенська конференція безпеки

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