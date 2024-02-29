Переговори щодо вступу України в ЄС — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже навесні може розпочати перші перемовини щодо вступу в ЄС. За його словами, 2024 рік має стати для України реальним часом для переговорів.

Про це глава держави сказав під час свого звернення в четвер, 29 лютого.

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Переговори щодо вступу України в ЄС

"І цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу: ще навесні можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами", — запевнив він.

Зеленський розповів, що провів нараду щодо європейського напрямку, а саме відносин України з ЄС та завдань на 2024 рік в цьому питанні.

"Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів", — наголосив Президент.

Загроза Росії для України та Європи

За словами глави держави, РФ не планує зупинятися, тому Європа має це усвідомлювати.

"Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятись — вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного, не витримає свобода всіх інших. Така реальність", — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Україні провели опитування про вступ країни до ЄС. Більша кількість громадян, а саме 84,3% висловили підтримку щодо такого рішення.

Також ми писали, що в Європарламенті закликали держави ЄС підтримувати Україну необхідною зброєю до закінчення війни, в якій переможе наша держава. За їхніми словами, якщо виграє Росія, то наслідки для Євросоюзу будуть серйозними.