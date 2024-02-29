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Європарламент закликав країни ЄС підтримувати Україну зброєю до перемоги

29 лютого 2024 15:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Європарламент закликав країни ЄС підтримувати Україну зброєю до перемоги
Європарламент. Ілюстративне фото: picture-alliance/AA/Anadolu Agency/M. Yalcin
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Європарламент схвалив резолюцію, в якій закликав держави ЄС підтримувати Україну озброєнням до того часу, поки не настане перемога. За проголосував 451 депутат, проти — 46, ще 49 вирішили утриматися. 

Про це повідомляє видання "Європейська правда" в четвер, 29 лютого.

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Про що йдеться в резолюції Європарламенту

В тексті резолюції йдеться про те, що головною метою підтримки України має бути її перемога у війні, адже інший розвиток подій може мати серйозні наслідки.

За словами депутатів, для того, аби Україна змогла перемогти, не має бути "самовстановлених обмежень" на військову допомогу для країни. Тому в Європарламенті вважають, що необхідно надати Києву все потрібне для того, аби повернути контроль над всією окупованою територією. 

"Для цього вони закликали до більших інвестицій у європейський оборонпром і прискорення темпів виробництва, щоб країни ЄС були спроможні надавати Україні все необхідне і поповнювати свої запаси. Вони називають, зокрема, далекобійні ракети Taurus, Storm Shadow/SCALP, артилерію і боєприпаси до неї, безпілотники і засоби боротьби з ворожими безпілотниками", — зазначають у матеріалі.

Заклик підтримувати Україну необхідною зброєю 

Також країни ЄС та НАТО закликали надавати Україні військову допомогу розміром не менше 0,25% їхнього ВВП кожного року. Крім того, в резолюції йдеться про те, що постачання озброєння від європейських виробників на потреби нашої держави повинно бути більш пріоритетним за контракти з третіми країнами. 

Ба більше, вони закликали Палату представників США врешті-решт ухвалити законопроєкт про військову допомогу для України.  

Використання заморожених російських активів на користь України

Депутати також закликали створити надійний правовий механізм для використання заморожених в Європейському Союзу російських активів на відновлення України та постраждалим через війну. 

"Росію потрібно зобов’язати сплатити репарації, накладені на неї, щоби вона зробила значний внесок у відбудову України", — додають у комюніке.

Запровадження санкцій проти Росії та Білорусі

Водночас в Європарламенті закликали ЄС зберігати діючі санкції проти РФ та Білорусі, а також розширювати їх, а саме:

  • заборонити імпорт російського урану і продукції металургії,
  • зупинити будь-яку ядерну співпрацю з РФ,
  • накласти повне ембарго на ввезення до ЄС російської агропродукції, риби і морепродуктів, викопного палива, а також скраплений природний газ.  

Своєю чергою депутати засудили країни, компанії та окремих осіб, які допомагають країні-агресору обходити санкції. Там зауважили, що за це в ЄС має бути кримінальна відповідальність.

Варто наголосити, що резолюція є декларативним документом, а не юридично зобов'язуючим. 

Нагадаємо, раніше голова ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна підписала безпекові угоди майже з усіма країнами ЄС та НАТО. За його словами, всі ці домовленості не є зразком Будапештського меморандуму. 

Також ми писали, що 23 лютого ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили 106 фізичних та 88 юридичних осіб.

Європейський союз
санкції
зброя
Європарламент
резолюція
війна в Україні
Росія

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