Европарламент призвал страны ЕС поддерживать Украину оружием до победы

Европарламент. Иллюстративное фото: picture-alliance/AA/Anadolu Agency/M. Yalcin

Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал государства ЕС поддерживать Украину вооружением до тех пор, пока не наступит победа. За проголосовал 451 депутат, против — 46, еще 49 решили воздержаться.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" в четверг, 29 февраля.

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О чем идет речь в резолюции Европарламента

В тексте резолюции говорится, что главной целью поддержки Украины должна быть ее победа в войне, ведь другое развитие событий может иметь серьезные последствия.

По словам депутатов, для того чтобы Украина смогла победить, не должно быть "самоустановленных ограничений" на военную помощь для страны. Поэтому в Европарламенте считают, что необходимо предоставить Киеву все необходимое, чтобы вернуть контроль над всей оккупированной территорией.

"Для этого они призвали к большим инвестициям в европейский оборонпром и ускорению темпов производства, чтобы страны ЕС были способны предоставлять Украине все необходимое и пополнять свои запасы. Они называют, в частности, дальнобойные ракеты Taurus, Storm Shadow/SCALP, артиллерию и боеприпасы к ней, беспилотники и средства борьбы с вражескими беспилотниками", — отмечают в материале.

Призыв поддерживать Украину необходимым оружием

Также страны ЕС и НАТО призвали оказывать Украине военную помощь в размере не менее 0,25% их ВВП каждый год. Кроме того, в резолюции говорится, что поставка вооружения от европейских производителей на нужды нашего государства должна быть более приоритетной, чем контракты с третьими странами.

Более того, они призвали Палату представителей США в конце концов принять законопроект о военной помощи для Украины.

Использование замороженных российских активов в пользу Украины

Депутаты также призвали создать надежный правовой механизм использования замороженных в Европейском Союзе российских активов на восстановление Украины и пострадавшим из-за войны.

"Россию нужно обязать оплатить репарации, наложенные на нее, чтобы она внесла значительный вклад в восстановление Украины", — добавляют в коммюнике.

Введение санкций против России и Белоруси

В то же время, в Европарламенте призвали ЕС сохранять действующие санкции против РФ и Беларуси, а также расширять их, а именно:

запретить импорт российского урана и продукции металлургии,

остановить любое ядерное сотрудничество с РФ,

наложить полное эмбарго на ввоз в ЕС российской агропродукции, рыбы и морепродуктов, ископаемого топлива, а также сжиженный газ.

В свою очередь депутаты осудили страны, компании и отдельных лиц, которые помогают стране-агрессору обходить санкции. Там отметили, что за это у ЕС должна быть уголовная ответственность.

Следует отметить, что резолюция является декларативным документом, а не юридически обязывающим.

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина подписала соглашения о безопасности почти со всеми странами ЕС и НАТО. По его словам, все эти договоренности не образец Будапештского меморандума.

Также мы писали, что 23 февраля ЕС одобрил 13 пакет санкций против РФ. Под ограничения попали 106 физических и 88 юридических лиц.