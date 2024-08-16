Во время падения Ту-22м3 14 августа один из российских пилотов не выжил

Падение бомбардировщика Ту-22м3 — один из российских пилотов не выжил
Российский бомбардировщик Ту-22м3 в среду, 14 августа, свалился в Иркутской области. На борту находились четыре пилота, один из них не выжил.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на комментарий губернатора Игоря Кобзева.
Падение Ту-22м3 в России 14 августа
Известно, что бомбардировщик потерпел крушение еще вечером 14 августа, но информация об этом появилась вечером 15 августа. Позже этот инцидент подтвердило российское министерство обороны.
Российские Telegram-каналы писали, что авиакатастрофа произошла в Черемховском районе недалеко от населенного пункта Михайловка.
По словам губернатора, это произошло во время планового полета: четыре члена экипажа якобы увели самолет как можно дальше от жилых зданий и катапультировались. Однако позже стало известно, что один из пилотов не выжил, другие трое получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.
В настоящее время в России определяют точную причину падения бомбардировщика. По предварительной версии, во всем виновата техническая неисправность.
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