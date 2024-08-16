Во время падения Ту-22м3 14 августа один из российских пилотов не выжил

Пожар после падения самолета. Фото: скриншот с видео

Российский бомбардировщик Ту-22м3 в среду, 14 августа, свалился в Иркутской области. На борту находились четыре пилота, один из них не выжил.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на комментарий губернатора Игоря Кобзева.

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Известно, что бомбардировщик потерпел крушение еще вечером 14 августа, но информация об этом появилась вечером 15 августа. Позже этот инцидент подтвердило российское министерство обороны.

Российские Telegram-каналы писали, что авиакатастрофа произошла в Черемховском районе недалеко от населенного пункта Михайловка.

По словам губернатора, это произошло во время планового полета: четыре члена экипажа якобы увели самолет как можно дальше от жилых зданий и катапультировались. Однако позже стало известно, что один из пилотов не выжил, другие трое получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

В настоящее время в России определяют точную причину падения бомбардировщика. По предварительной версии, во всем виновата техническая неисправность.