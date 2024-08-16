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Падіння бомбардувальника Ту-22м3 — один з російських пілотів не вижив

16 серпня 2024 09:58
Євгенія Брюховецька - редактор
Під час падіння Ту-22м3 14 серпня один з російських пілотів не вижив
Пожежа після падіння літака. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Російський бомбардувальник Ту-22м3 у середу, 14 серпня, впав в Іркутській області. На борту перебувало чотири пілоти, один з них не вижив.

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на коментар губернатора Ігоря Кобзєва.

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Відомо, що бомбардувальник зазнав аварії ще увечері 14 серпня, але інформація про це з'явилася увечері 15 серпня. Пізніше цей інцидент підтвердило російське міністерство оборони.

Російські Telegram-канали писали, що авіакатастрофа сталася в Черемховському районі неподалік населеного пункту Михайлівка. 

За словами губернатора, це відбулося під час планового польоту: чотири члени екіпажу нібито відвели літак якомога далі від житлових будівель та катапультувалися. Однак згодом стало відомо, що один з пілотів не вижив, інші троє — дістали травми різного ступеня тяжкості, їх ушпиталили.

Наразі в Росії визначають точну причину падіння бомбардувальника. За попередньою версією, у всьому винна технічна несправність.

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