В результаті падіння гелікоптера в Австралії пілот загинув, а сотні людей довелось евакуювати

Кадри пожежі після падіння гелікоптера в Австралії. Фото: Скриншот

В австралійському Квінсленді пілот гелікоптера загинув після того, як його повітряна машина впала на дах готелю в Кернсі. Власник гелікоптера вже заявив, що пілот здійснював несанкціонований політ.

Про це 11 серпня, у неділю повідомляє The Guardian.

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Чому впав гелікоптер

The fire after the helicopter crashed on the roof of Double Tree Hotel in Cairns. A friend was staying there. pic.twitter.com/Q5mkJ0BYHc — Ben Pennings (@BenPennings) August 11, 2024

Поки що місцева поліція та експерти з'ясовують обставини катастрофи.

За словами поліції, у двомоторному гелікоптері був один пілот. Близько 300-400 людей були евакуйовані з будівлі готелю, "люди на землі не постраждали", повідомила служба швидкої допомоги.

Чартерна компанія Nautilus Aviation, розташована в Північному Квінсленді, яка організовує мальовничі тури з набережної Кернса, підтвердила в понеділок вранці, що вона є власником вертольота та підтримує поточне розслідування.