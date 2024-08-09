У Бразилії в авіакатастрофі 9 серпня загинули всі пасажири літака

Палаючий літак. Фото: скриншот з відео

У бразильському місті Вінхедо у штаті Сан-Паулу в п'ятницю, 9 серпня, розбився пасажирський літак. Всі 62 людини, які перебували на борту, загинули.

Про це пише Reuters.

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Відомо, що на борту літака, який сьогодні впав у Бразилії, перебували 62 людини включно з членами екіпкажу — всі вони загинули.

На відео видно, що під час падіння літак дрейфував вертикально вниз, закручуючись по спіралі. Потім він приземлився за деревами біля житлових будинків, після чого з'явилася велика хмара чорного диму.

Another angle of the plane crash in Brazil



This is INSANE! 😱



I hope at least some of them were lucky enough to survive…💔 https://t.co/1kceLBKtry pic.twitter.com/hwnbdYRaDN — The Saviour (@stairwayto3dom) August 9, 2024

За даними міської влади міста Валіньос, яке знаходиться поблизу Вінхедо, ніхто з мешканців населеного пункту не постраждав. Внаслідок авіакатастрофи було пошкоджено один будинок.

❗️✈️💥🇧🇷 - #BREAKING: A plane has crashed in São Paulo, Brazil, claiming the lives of 70 people.



Initial reports suggest the aircraft was en route from Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).



Details about the victims are still unknown. According to eyewitness videos, the plane… pic.twitter.com/pK1sbUSG8h — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 9, 2024

Водночас авіакомпанія Voepass повідомила, що літак, який вилетів з Каскавела прямував до головного міжнародного аеропорту Сан-Паулу. Там не можуть надати інформації про те, що стало причиною аварії літака.

Повітряне судно було зареєстроване на сайті FlightRadar24 як турбогвинтовий літак ATR 72-500.