У віденському аеропорту пасажирський літак був серйозно пошкоджений градом

Пошкоджений у Відні авіалайнер Airbus A320. Фото: Lesserreporter/Bild

У віденському аеропорту "Швехат" пасажирський літак було серйозно пошкоджено градом. Авіалайнер увійшов в грозовий фронт, але успішно приземлився без потерпілих.

Про це інформує телеканал Kronen Zeitung.

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За попередньою інформацією, борт прямував з Іспанії до Австрії, але потрапив у грозовий осередок на підльоті до Відня. Екіпаж заявив, що штурман не помітив грозовий фронт через несправність приладу, і подав аварійний сигнал "Mayday". Приземлився борт у Відні, о 17:55.

Пошкоджений ніс авіалайнера. Джерело: Lesserreporter/Bild

В "Австрійських авіалініях" заявили, що град серйозно побив ніс літака, два передні вікна кабіни та обшивку фюзеляжу, а також вивів з ладу радар. Авіаперевізник додає, що борт вибув на невизначений термін ремонту.

Пошкоджений літак з іншого ракурсу. Джерело: Lesserreporter/Bild

Нагадаємо, раніше в австрійському місті Ашах-ан-дер-Донау болгарський круїзний лайнер врізався в бетонний шлюз на Дунаї, внаслідок чого постраждали люди.

Водночас під час авіарейсу Лондон-Сінгапур одна людина загинула, ще кілька осіб зазнали поранень внаслідок сильної турбулентності, а сам літак здійснив аварійну посадку.