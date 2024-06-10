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В австрійському аеропорту градом побило пасажирський літак — деталі

10 червня 2024 17:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У віденському аеропорту пасажирський літак був серйозно пошкоджений градом
Пошкоджений у Відні авіалайнер Airbus A320. Фото: Lesserreporter/Bild
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У віденському аеропорту "Швехат" пасажирський літак було серйозно пошкоджено градом. Авіалайнер увійшов в грозовий фронт, але успішно приземлився без потерпілих.

Про це інформує телеканал Kronen Zeitung.

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За попередньою інформацією, борт прямував з Іспанії до Австрії, але потрапив у грозовий осередок на підльоті до Відня. Екіпаж заявив, що штурман не помітив грозовий фронт через несправність приладу, і подав аварійний сигнал "Mayday". Приземлився борт у Відні, о 17:55.

літаки австріські авіалінії
Пошкоджений ніс авіалайнера. Джерело: Lesserreporter/Bild

В "Австрійських авіалініях" заявили, що град серйозно побив ніс літака, два передні вікна кабіни та обшивку фюзеляжу, а також вивів з ладу радар. Авіаперевізник додає, що борт вибув на невизначений термін ремонту.

австрійські авіалінії
Пошкоджений літак з іншого ракурсу. Джерело: Lesserreporter/Bild

Нагадаємо, раніше в австрійському місті Ашах-ан-дер-Донау болгарський круїзний лайнер врізався в бетонний шлюз на Дунаї, внаслідок чого постраждали люди.

Водночас під час авіарейсу Лондон-Сінгапур одна людина загинула, ще кілька осіб зазнали поранень внаслідок сильної турбулентності, а сам літак здійснив аварійну посадку.

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