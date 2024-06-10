У віденському аеропорту пасажирський літак був серйозно пошкоджений градом

В австрійському аеропорту градом побило пасажирський літак — деталі
У віденському аеропорту "Швехат" пасажирський літак було серйозно пошкоджено градом. Авіалайнер увійшов в грозовий фронт, але успішно приземлився без потерпілих.
Про це інформує телеканал Kronen Zeitung.
В Австрії град мало не знищив літак
За попередньою інформацією, борт прямував з Іспанії до Австрії, але потрапив у грозовий осередок на підльоті до Відня. Екіпаж заявив, що штурман не помітив грозовий фронт через несправність приладу, і подав аварійний сигнал "Mayday". Приземлився борт у Відні, о 17:55.
В "Австрійських авіалініях" заявили, що град серйозно побив ніс літака, два передні вікна кабіни та обшивку фюзеляжу, а також вивів з ладу радар. Авіаперевізник додає, що борт вибув на невизначений термін ремонту.
Нагадаємо, раніше в австрійському місті Ашах-ан-дер-Донау болгарський круїзний лайнер врізався в бетонний шлюз на Дунаї, внаслідок чого постраждали люди.
Водночас під час авіарейсу Лондон-Сінгапур одна людина загинула, ще кілька осіб зазнали поранень внаслідок сильної турбулентності, а сам літак здійснив аварійну посадку.
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