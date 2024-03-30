В Австрії болгарський круїзний лайнер врізався у бетонну стіну на Дунаї — є постраждалі

Болгарський круїзний лайнер. Фото: APA

У австрійському місті Ашах-ан-дер-Донау стався нещасний випадок із болгарським круїзним лайнером, який врізався в бетонну стіну в шлюзі на річці Дунай. В результаті інциденту постраждали люди.

Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією речника поліції міста Ефердінг, на борту судна перебувало близько 160 пасажирів, які відправилися з Баварії в Німеччині до австрійського міста Лінц.

В результаті інциденту 11 постраждалих були доставлені до лікарні. Саме судно змогло продовжити рух після аварії.

Наразі не відомо, наскільки серйозними є поранення постраждалих. Місцеві ЗМІ додали, що ще шестеро людей отримали менш серйозні травми, які не вимагали госпіталізації.

Нагадаємо, що у Нідерландах поліція затримала чоловіка, який утримував заручників у кафе.

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