В Австрії болгарський круїзний лайнер врізався у бетонну стіну на Дунаї — є постраждалі
У австрійському місті Ашах-ан-дер-Донау стався нещасний випадок із болгарським круїзним лайнером, який врізався в бетонну стіну в шлюзі на річці Дунай. В результаті інциденту постраждали люди.
Про це повідомляє Reuters.
Аварія з круїзним лайнером
За інформацією речника поліції міста Ефердінг, на борту судна перебувало близько 160 пасажирів, які відправилися з Баварії в Німеччині до австрійського міста Лінц.
В результаті інциденту 11 постраждалих були доставлені до лікарні. Саме судно змогло продовжити рух після аварії.
Наразі не відомо, наскільки серйозними є поранення постраждалих. Місцеві ЗМІ додали, що ще шестеро людей отримали менш серйозні травми, які не вимагали госпіталізації.
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