В Австрии болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену на Дунае — есть пострадавшие
В австрийском городе Ашах-ан-дер-Донау произошел несчастный случай с болгарским круизным лайнером, врезавшимся в бетонную стену в шлюзе на реке Дунай. В результате инцидента пострадали люди.
Об этом сообщает Reuters.
Авария с круизным лайнером
По информации спикера полиции города Эфердинг, на борту судна находилось около 160 пассажиров, отправившихся из Баварии в Германии в австрийский город Линц.
В результате инцидента 11 пострадавших были доставлены в больницу. Само судно смогло продолжить движение после аварии.
Пока не известно, насколько серьезны ранения пострадавших. Местные СМИ добавили, что еще шесть человек получили менее серьезные травмы, не требовавшие госпитализации.
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