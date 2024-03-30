В Австрии болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену на Дунае — есть пострадавшие

Болгарский круизный лайнер. Фото: APA

В австрийском городе Ашах-ан-дер-Донау произошел несчастный случай с болгарским круизным лайнером, врезавшимся в бетонную стену в шлюзе на реке Дунай. В результате инцидента пострадали люди.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Авария с круизным лайнером

По информации спикера полиции города Эфердинг, на борту судна находилось около 160 пассажиров, отправившихся из Баварии в Германии в австрийский город Линц.

В результате инцидента 11 пострадавших были доставлены в больницу. Само судно смогло продолжить движение после аварии.

Пока не известно, насколько серьезны ранения пострадавших. Местные СМИ добавили, что еще шесть человек получили менее серьезные травмы, не требовавшие госпитализации.

Напомним, что в Нидерландах полиция задержала мужчину, удерживавшего заложников в кафе.

Также мы писали, что игроки сборной Франции попали в скандал с полицией.