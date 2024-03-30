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В Австрии болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену на Дунае — есть пострадавшие

30 марта 2024 20:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Австрии болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену на Дунае - есть пострадавшие
Болгарский круизный лайнер. Фото: APA
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В австрийском городе Ашах-ан-дер-Донау произошел несчастный случай с болгарским круизным лайнером, врезавшимся в бетонную стену в шлюзе на реке Дунай. В результате инцидента пострадали люди.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации спикера полиции города Эфердинг, на борту судна находилось около 160 пассажиров, отправившихся из Баварии в Германии в австрийский город Линц.

В результате инцидента 11 пострадавших были доставлены в больницу. Само судно смогло продолжить движение после аварии.

Пока не известно, насколько серьезны ранения пострадавших. Местные СМИ добавили, что еще шесть человек получили менее серьезные травмы, не требовавшие госпитализации.

Напомним, что в Нидерландах полиция задержала мужчину, удерживавшего заложников в кафе.

Также мы писали, что игроки сборной Франции попали в скандал с полицией.

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несчастный случай
Австрия
Дунай
Болгария

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