Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В австрийском аэропорту градом побило пассажирский самолет — детали arrow

В австрийском аэропорту градом побило пассажирский самолет — детали

10 июня 2024 17:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В венском аэропорту пассажирский самолет был серьезно поврежден градом
Поврежденный в Вене авиалайнер Airbus A320. Фото: Lesserreporter/Bild
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В венском аэропорту "Швехат" пассажирский самолет был серьезно поврежден градом. Авиалайнер вошел в грозовой фронт, но удачно приземлился без пострадавших.

Об этом информирует телеканал Kronen Zeitung.

Читайте также:

В Австрии град чуть не уничтожил самолет

По предварительной информации, борт направлялся из Испании в Австрию, но попал в грозовую ячейку на подлете в Вену. Экипаж заявил, что штурман не заметил грозовой фронт из-за неисправности прибора, и подал аварийный сигнал "Mayday". Приземлился борт в Вене в 17:55.

самолеты австрийские авиалинии
Поврежденный нос авиалайнера. Источник: Lesserreporter/Bild

В "Австрийских авиалиниях" заявили, что град серьезно побил нос самолета, два передних окна кабины и обшивку фюзеляжа, а также вывел из строя радар. Авиаперевозчик добавляет, что борт выбыл на неопределенный срок ремонта.

австрийские авиалинии
Поврежденный самолет с другого ракурса. Источник: Lesserreporter/Bild

Напомним, ранее в австрийском городе Ашах-ан-дер-Донау болгарский круизный лайнер врезался в бетонный шлюз на Дунае, в результате чего пострадали люди.

В то же время во время авиарейса Лондон-Сингапур один человек погиб, еще несколько человек получили ранения в результате сильной турбулентности, а сам самолет совершил аварийную посадку.

авиарейсы
самолет
погода
авиация
град
авиасообщение
Австрия
авария

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня