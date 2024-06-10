В венском аэропорту пассажирский самолет был серьезно поврежден градом

Поврежденный в Вене авиалайнер Airbus A320. Фото: Lesserreporter/Bild

В венском аэропорту "Швехат" пассажирский самолет был серьезно поврежден градом. Авиалайнер вошел в грозовой фронт, но удачно приземлился без пострадавших.

Об этом информирует телеканал Kronen Zeitung.

Читайте также:

В Австрии град чуть не уничтожил самолет

По предварительной информации, борт направлялся из Испании в Австрию, но попал в грозовую ячейку на подлете в Вену. Экипаж заявил, что штурман не заметил грозовой фронт из-за неисправности прибора, и подал аварийный сигнал "Mayday". Приземлился борт в Вене в 17:55.

Поврежденный нос авиалайнера. Источник: Lesserreporter/Bild

В "Австрийских авиалиниях" заявили, что град серьезно побил нос самолета, два передних окна кабины и обшивку фюзеляжа, а также вывел из строя радар. Авиаперевозчик добавляет, что борт выбыл на неопределенный срок ремонта.

Поврежденный самолет с другого ракурса. Источник: Lesserreporter/Bild

Напомним, ранее в австрийском городе Ашах-ан-дер-Донау болгарский круизный лайнер врезался в бетонный шлюз на Дунае, в результате чего пострадали люди.

В то же время во время авиарейса Лондон-Сингапур один человек погиб, еще несколько человек получили ранения в результате сильной турбулентности, а сам самолет совершил аварийную посадку.