Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків до Австрії

Вагон поїзда на пероні вокзалу в Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

Від сьогодні, 18 березня, Укрзалізниця розпочинає продаж квітів онлайн на поїздах, що прямують у напрямку Україна — Австрія. Раніше квитки можна було придбати лише у касі.

Про це повідомляє Укрзалізниця у своєму Telegrm-каналі.

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Можливість отримання квітків онлайн буде доступна для таких маршрутів:

Київ — Відень: Відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією облікового запису через "Дія.Підпис".

Чоп — Відень: Онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці та у міжнародних касах вокзалів.

"Новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi", — йдеться у повідомленні.

На наступному етапі планується розширення сервісу на маршрутах Україна — Угорщина, які прямують через територію Угорщини транзитом до Австрії. такі маршрути включають:

Київ — Будапешт — Відень

Чоп — Будапешт — Відень

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) будуть доступні в застосунку трохи пізніше.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила бета-тестування нової послуги, яка дозволить слідкувати за поїздами внутрішнього сполучення і налаштовувати автоматичний викуп квитків.

Також ми писали про те, що НАБУ висунуло звинувачення семи особам у причетності до фінансових махінацій, пов’язаних із закупівлею кабельної продукції для потреб Укрзалізниці. Сума збитків склала 117 мільйонів гривень.