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НАБУ викрило корупційну схему в Укрзалізниці — прокуратура оголосила підозри

15 березня 2024 00:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
НАБУ викрило корупційну схему в Укрзалізниці — прокуратура оголосила підозри
Провідниця у вагоні потягу. Ілюстративне фото: ukrinform.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Національне антикорупційне бюро України висунуло звинувачення семи особам у причетності до фінансових махінацій, пов’язаних із закупівлею кабельної продукції для потреб Укрзалізниці. Сума збитків склала 117 мільйонів гривень.

Про це повідомило НАБУ на своєму офіційному сайті в середу, 13 березня.

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У чому полягала корупційна схема

Інформація, отримана від НАБУ, свідчить, що з 2021 по 2023 роки керівник першої організованої групи створив механізм постачання кабельної продукції Укрзализниці за завищеними цінами. Відомо, що він вступив у змову з ключовими фігурами в другій організованій групі, яка функціонувала як прихований "бек-офіс" фірми, та неформально контролювала її діяльність. Вона також мала вплив на вибір переможців тендерів Укрзалізниці, отримуючи за це винагороду у формі відсотка від угод.

Таким чином, Укрзалізниця уклала угоди з трьома підприємствами зазначеного бізнесмена. Вони постачали кабельну продукцію за цінами, які сильно перевищували ринкові.

Компанії, які брали участь у цих угодах, хоча формально були зареєстровані як виробники кабельної продукції, на ділі лише займалися її закупівлею через ланцюжок посередників. Внаслідок цих маніпуляцій Укрзалізниця понесла фінансові втрати на суму 117 мільйонів гривень.

Корупційна схема. Фото: НАБУ
Корупційна схема. Фото: НАБУ

Нагадаємо, що нещодавно у Фінляндії затримали чоловіків, які придбали авто та нерухомість замість бронежилетів для ЗСУ.

Раніше ми писали, що деякі одеські чиновники не надали бюджетних декларацій.

НАБУ
Укрзалізниця
махінації
корупція
САП

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