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НАБУ разоблачило коррупционную схему в Укрзализныце — прокуратура объявила подозрения

15 марта 2024 00:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
НАБУ разоблачило коррупционную схему в Укрзализныце — прокуратура объявила подозрения
Проводница в вагоне поезда. Иллюстративное фото: ukrinform.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение семи лицам в причастности к финансовым махинациям , связанным с закупкой кабельной продукции для нужд Укрзализныци. Сумма ущерба составила 117 миллионов гривен.

Об этом сообщило НАБУ на своем официальном сайте в среду, 13 марта.

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В чем заключалась коррупционная схема

Информация, полученная от НАБУ, свидетельствует, что с 2021 по 2023 годы руководитель первой организованной группы создал механизм снабжения кабельной продукцией Укрзализныци по завышенным ценам. Известно, что он вступил в сговор с ключевыми фигурами во второй организованной группе, которая функционировала как скрытый "бэк-офис" фирмы и неформально контролировала ее деятельность. Она также оказала влияние на выбор победителей тендеров Укрзализныци, получая за это вознаграждение в форме процента от сделок.

Таким образом, Укрзализныця заключила соглашения с тремя предприятиями данного бизнесмена. Они снабжали кабельную продукцию по ценам, которые сильно превышали рыночные.

Компании, участвовавшие в этих соглашениях, хотя формально были зарегистрированы как производители кабельной продукции, на деле только занимались ее закупкой через цепочку посредников. В результате этих манипуляций Укрзализныця понесла финансовые потери на сумму 117 миллионов гривен.

Коррупционная схема. Фото: НАБУ
Коррупционная схема. Фото: НАБУ

Напомним, что недавно в Финляндии задержали мужчин, купивших авто и недвижимость вместо бронежилетов для ВСУ.

Ранее мы писали, что некоторые одесские чиновники не предоставили бюджетные декларации.

НАБУ
Укрзализныця
махинации
коррупция
САП

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