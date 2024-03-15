НАБУ разоблачило коррупционную схему в Укрзализныце — прокуратура объявила подозрения

Проводница в вагоне поезда. Иллюстративное фото: ukrinform.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение семи лицам в причастности к финансовым махинациям , связанным с закупкой кабельной продукции для нужд Укрзализныци. Сумма ущерба составила 117 миллионов гривен.

Об этом сообщило НАБУ на своем официальном сайте в среду, 13 марта.

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В чем заключалась коррупционная схема

Информация, полученная от НАБУ, свидетельствует, что с 2021 по 2023 годы руководитель первой организованной группы создал механизм снабжения кабельной продукцией Укрзализныци по завышенным ценам. Известно, что он вступил в сговор с ключевыми фигурами во второй организованной группе, которая функционировала как скрытый "бэк-офис" фирмы и неформально контролировала ее деятельность. Она также оказала влияние на выбор победителей тендеров Укрзализныци, получая за это вознаграждение в форме процента от сделок.

Таким образом, Укрзализныця заключила соглашения с тремя предприятиями данного бизнесмена. Они снабжали кабельную продукцию по ценам, которые сильно превышали рыночные.

Компании, участвовавшие в этих соглашениях, хотя формально были зарегистрированы как производители кабельной продукции, на деле только занимались ее закупкой через цепочку посредников. В результате этих манипуляций Укрзализныця понесла финансовые потери на сумму 117 миллионов гривен.

Коррупционная схема. Фото: НАБУ

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