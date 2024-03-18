Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов в Австрию
С сегодняшнего дня, 18 марта, Укрзализныця начинает продажу онлайн-билетов на поезда, следующих в направлении Украина — Австрия. Раньше билеты можно было приобрести только в кассе.
Об этом сообщает Укрзализныця в своем Telegrm-канале.
Билеты в Австрию
Возможность получения онлайн-билетов будет доступна для следующих маршрутов:
- Киев — Вена: Теперь билеты будут доступны только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через Дия.Подпись.
- Чоп — Вена: Онлайн в мобильном приложении Укрзализныци и в международных кассах вокзалов.
"Новый прямой поезд №143/146 Вена — Чоп — Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом с удобными сидячими вагонами с Wi-Fi", — говорится в сообщении.
На следующем этапе планируется расширение сервиса на маршрутах Украина — Венгрия, следующих через территорию Венгрии транзитом в Австрию. такие маршруты включают:
- Киев — Будапешт — Вена
- Чоп — Будапешт — Вена
Прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) будут доступны в приложении чуть позже.
Напомним, что Укрзализныця запустила бета-тестирование новой услуги, которая позволит следить за поездами внутреннего сообщения и настраивать автоматический выкуп билетов.
Также мы писали о том, что НАБУ выдвинуло обвинение семи лицам в причастности к финансовым махинациям, связанным с закупкой кабельной продукции для нужд Укрзализныци. Сумма ущерба составила 117 миллионов гривен.
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