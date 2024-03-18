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Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов в Австрию

18 марта 2024 09:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов в Австрию
Вагон поезда на перроне вокзала в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

С сегодняшнего дня, 18 марта, Укрзализныця начинает продажу онлайн-билетов на поезда, следующих в направлении Украина — Австрия. Раньше билеты можно было приобрести только в кассе.

Об этом сообщает Укрзализныця в своем Telegrm-канале.

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Возможность получения онлайн-билетов будет доступна для следующих маршрутов:

  • Киев — Вена: Теперь билеты будут доступны только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через Дия.Подпись.
  • Чоп — Вена: Онлайн в мобильном приложении Укрзализныци и в международных кассах вокзалов.

"Новый прямой поезд №143/146 Вена — Чоп — Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом с удобными сидячими вагонами с Wi-Fi", — говорится в сообщении.

На следующем этапе планируется расширение сервиса на маршрутах Украина — Венгрия, следующих через территорию Венгрии транзитом в Австрию. такие маршруты включают:

  • Киев — Будапешт — Вена
  • Чоп — Будапешт — Вена

Прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) будут доступны в приложении чуть позже.

Напомним, что Укрзализныця запустила бета-тестирование новой услуги, которая позволит следить за поездами внутреннего сообщения и настраивать автоматический выкуп билетов. 

Также мы писали о том, что НАБУ выдвинуло обвинение семи лицам в причастности к финансовым махинациям, связанным с закупкой кабельной продукции для нужд Укрзализныци. Сумма ущерба составила 117 миллионов гривен.

поездки
Укрзализныця
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поезда
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билеты

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