В Бразилии в авиакатастрофе 9 августа погибли все пассажиры самолета

Горящий самолет. Фото: скриншот с видео

В бразильском городе Винхедо в штате Сан-Паулу в пятницу, 9 августа, разбился пассажирский самолет. Все 62 человека, которые находились на борту, погибли.

Об этом пишет Reuters.

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Известно, что на борту упавшего сегодня в Бразилии самолета находились 62 человека включительно с членами экипкажа — все они погибли.

На видео видно, что при падении самолет дрейфовал вертикально вниз, закручиваясь по спирали. Затем он приземлился за деревьями возле жилых домов, после чего появилось большое облако черного дыма.

Другие дюжины пустыни в Бразилии



This is INSANE! 😱



И вдохновленный на некоторым из них был лакомый нужен для похвалы…💔 https://t.co/1kceLBKtry pic.twitter.com/hwnbdYRaDN — The Saviour (@stairwayto3dom) Август 9, 2024

По данным городских властей города Валиньос, который находится вблизи Винхедо, никто из жителей населенного пункта не пострадал. В результате авиакатастрофы был поврежден один дом.

❗️✈️💥🇧🇷 - #BREAKING : Район был crashed в Сан-Паулу, Brazília, claiming lives of 70 people.



Интерактивные новости сообщают, что аэропорты были в сети от Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).



Details о victims являются более четким. According to eyewitness videos, the plane… pic.twitter.com/pK1sbUSG8h — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 9, 2024

В то же время авиакомпания Voepass сообщила, что самолет, вылетевший из Каскавела, направлялся в главный международный аэропорт Сан-Паулу. Там не могут предоставить информацию о том, что стало причиной крушения самолета.

Воздушное судно было зарегистрировано на сайте FlightRadar24 как турбовинтовой самолет ATR 72-500.