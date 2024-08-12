В результате падения вертолета в Австралии пилот погиб, а сотни людей пришлось эвакуировать

Вертолет упал на крышу отеля — сотни людей эвакуировали
В австралийском Квинсленде пилот вертолета погиб после того, как его воздушная машина упала на крышу отеля в Кернсе. Владелец вертолета уже заявил, что пилот совершал несанкционированный полет.
Об этом 11 августа, в воскресенье сообщает The Guardian.
Почему упал вертолет
Потереть после helicopters crashed на берегу Double Tree Hotel in Cairns. A friend был staying there. pic.twitter.com/Q5mkJ0BYHc— Ben Pennings (@BenPennings) August 11, 2024
Пока местная полиция и эксперты выясняют обстоятельства катастрофы.
По словам полиции, в двухмоторном вертолете был один пилот. Около 300-400 человек были эвакуированы из здания гостиницы, "люди на земле не пострадали", сообщила служба скорой помощи.
Чартерная компания Nautilus Aviation, расположенная в Северном Квинсленде, организующая живописные туры с набережной Кернса, подтвердила в понедельник утром, что она является владельцем вертолета и поддерживает текущее расследование.
Читайте Новини.LIVE!