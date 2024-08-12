В результате падения вертолета в Австралии пилот погиб, а сотни людей пришлось эвакуировать

Кадры пожара после падения вертолета в Австралии. Фото: Скриншот

В австралийском Квинсленде пилот вертолета погиб после того, как его воздушная машина упала на крышу отеля в Кернсе. Владелец вертолета уже заявил, что пилот совершал несанкционированный полет.

Об этом 11 августа, в воскресенье сообщает The Guardian.

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Потереть после helicopters crashed на берегу Double Tree Hotel in Cairns. A friend был staying there. pic.twitter.com/Q5mkJ0BYHc — Ben Pennings (@BenPennings) August 11, 2024

Пока местная полиция и эксперты выясняют обстоятельства катастрофы.

По словам полиции, в двухмоторном вертолете был один пилот. Около 300-400 человек были эвакуированы из здания гостиницы, "люди на земле не пострадали", сообщила служба скорой помощи.

Чартерная компания Nautilus Aviation, расположенная в Северном Квинсленде, организующая живописные туры с набережной Кернса, подтвердила в понедельник утром, что она является владельцем вертолета и поддерживает текущее расследование.