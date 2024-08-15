Авіакатастрофа в Росії — розбився бомбардувальник Ту-22

Зліт Ту-22 на форсажі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Росії розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22. Попередньо, екіпаж машини встиг катапультуватися.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У Росії розбився Ту-22

Як стало відомо з опублікованих кадрів з соцмереж, борт впав у Черемхівському районі Іркутської області. Під час падіння бомбардувальник охопило полум'я.

В Міністерстві оборони Росії заявили, що екіпаж, нібито встиг катапультуватись. Сам же літак злітав з авіабази "Біла", яка розташована в Усольському районі області.

Бомбардувальник Ту-22 — що відомо

Ту-22 заходить на посадку. Джерело: росЗМІ

Зауважимо, що Ту-22 — російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносій, третій за своєю вартістю літак стратегічної авіації ПКС РФ. Його попередня вартість — 300 млн доларів.

Машина вироблялася протягом 1971-1993 рр. конструкторським бюро імені Андрія Туполєва. За попередньою інформацією, вироблено 497 машин. Після розпаду СРСР Україна отримала 58 бортів, але у 2006 році машини було утилізовано.

Утилізація Ту-22 ВПС України у Полтаві, 2002 рік. Джерело: Вікіпедія

У війні бомбардувальники використовуються для ракетних атак по Україні. Один із бортів було збито цьогоріч у квітні завдяки співпраці ГУР та Повітряних сил.