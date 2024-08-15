Авиакатастрофа в России — разбился бомбардировщик Ту-22

В России разбился бомбардировщик Ту-22, — росСМИ
В России разбился стратегический бомбардировщик-ракетоноситель Ту-22. Предварительно, экипаж машины успел катапультироваться.
Об этом сообщают росСМИ.
В России разбился Ту-22
Как стало известно из опубликованных кадров по соцсетям, борт упал в Черемховском районе Иркутской области. Во время падения бомбардировщик охватило пламя.
В Министерстве обороны России заявили, что экипаж якобы успел катапультироваться. Сам же самолет взлетал с авиабазы "Белая", расположенной в Усольском районе области.
Бомбардировщик Ту-22 — что известно
Заметим, что Ту-22 — российский стратегический бомбардировщик-ракетоноситель, третий по своей стоимости самолет стратегической авиации ВКС РФ. Его предварительная стоимость — 300 млн долларов.
Машина производилась в течение 1971-1993 гг. конструкторским бюро имени Андрея Туполева. По предварительной информации, произведено 497 машин. После распада СССР Украина получила 58 бортов, но в 2006 году машины были утилизированы.
В войне бомбардировщики используются для ракетных атак по Украине. Один из бортов был сбит в апреле этого года благодаря сотрудничеству ГУР и Воздушных сил.
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