Образовательный комитет увеличил школьникам годы обучения — сколько теперь будут учиться дети

Школьники в школе. Фото иллюстративное: УНИАН

В парламентском комитете по вопросам образования заявили, что отныне школьная учеба будет длиться в год дольше для учеников, которые сейчас переходят в 7-й класс и младше. Все дети вместо привычных 10-11 классов перейдут в трехлетнюю старшую профильную школу.

Об этом заявил глава комитета Сергей Бабак в комментарии Новини.LIVE.

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По его словам, нынешние шестиклассники будут учиться 12 лет, вместо действующих 11 лет.

"Основная идея этих изменений — уменьшить количество дисциплин. Чтобы дети не изучали по 20 дисциплин каждый год, а выбрали себе семь-девять профильных предметов. Поэтому будут лицеи с разными направлениями и профилями", — сказал он.

Также нардеп отметил, что дети будут более разгружены и будут углубленно изучать избранные дисциплины. Система, как добавил нардеп, заработает через три года.

"С 2027 года дети перейдут в старшую профильную школу, которая будет не 10-11 класс, а уже по 12 класс — то есть она будет трехлетней, но с профильным уклоном", — объясняет нардеп.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что в трех украинских школах русский язык преподают как отдельный предмет, тогда как в прошлом году его преподавали в 192 учебных заведениях.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году регионы получат 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах.