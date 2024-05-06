Освітній комітет збільшив школярам роки навчання — скільки тепер вчитимуться діти

Школярі у школі. Фото ілюстративне: УНІАН

В парламентському комітеті з питань освіти заявили, що відтепер шкільне навчання триватиме на рік довше для учнів, які зараз переходять у 7-й клас та молодше. Усі діти замість звичних 10-11 класів перейдуть у трирічну старшу профільну школу.

Про це заявив голова комітету Сергій Бабак в коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Нардепи збільшили роки навчання для школярів

За його словами, теперішні шестикласники вчитимуться 12 років, замість чинних 11.

"Основна ідея цих змін — зменшити кількість дисциплін. Щоб діти не вивчали по 20 дисциплін кожного року, а обрали собі сім-дев'ять профільних предметів. Тому будуть ліцеї з різними напрямками та профілями", — сказав він.

Також нардеп зауважив, що діти будуть більш розвантажені і поглиблено вивчатимуть обрані дисципліни. Система, як додав нардеп, запрацює через три роки.

"З 2027 року діти перейдуть до старшої профільної школи, яка буде не 10-11 клас, а вже по 12 клас — тобто вона буде трирічною, але з профільним ухилом", — пояснює нардеп.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що у трьох українських школах російську мову викладають як окремий предмет, тоді як торік її викладали в 192 закладах освіти.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч регіони отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах.