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ООН уволила чиновников, которые могут быть причастны к ударам ХАМАСа по Израилю

11 февраля 2024 14:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ООН уволила чиновников, которые могут быть причастны к ударам ХАМАСа по Израилю
Последствия атаки ХАМАС на Израиль. Фото: PAP/EPA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) уволило всех работников, которые подозреваются к нападениям ХАМАС на Израиль. Среди обвиняемых было 12 человек.

Об этом в интервью японскому изданию NHK заявил глава агентства Филиппе Лазарини в воскресенье, 11 февраля.

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Увольнение сотрудников UNRWA

Лазарини подчеркнул, что агентство серьезно отнеслось к обвинениям со стороны Израиля и, в ожидании результатов независимого расследования, решило уволить подозреваемых сотрудников. Среди обвиняемых было 12 человек, из которых десять были уволены, а двое умерли.

Он также указал на решение более десяти стран, включая Японию, приостановить финансирование UNRWA, что может серьезно повлиять на способность агентства реагировать на срочные потребности. 

Лазарини про планы израильских военных

Глава UNRWA выразил серьезную озабоченность по поводу планов израильских военных провести наземное наступление на город Рафах в Секторе Газа, где проживает около миллиона человек. Он предупредил, что такое наступление может привести к трагедии, поскольку жителям Газы будет некуда уйти в случае боевых действий.

"К сожалению, мы уже не говорим о прекращении огня, а говорим о расширении и продолжении этой военной операции", — сказал глава агентства.

Лазарини также подчеркнул, что ситуация в Рафахе уже крайне сложная и может ухудшиться из-за вспышек болезней и недостатка продовольствия, при этом акцентировал внимание на продолжении военной операции, а не на ее прекращении.

Напомним, армия Израиля обнаружила широкую сеть туннелей, принадлежащих ХАМАСу, некоторые из которых располагались под зданием Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) в Газе.

Кроме того, Израиль продолжит вести боевые действия против террористической группировки ХАМАС. Принятый бюджет страны на 2024 год направлен именно на это.

Израиль
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Сектор Газа
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