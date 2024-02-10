Власти Израиля приказали военным спланировать эвакуацию 1,3 млн человек с юга Газы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу, 9 февраля, приказал военным разработать план эвакуации гражданского населения из города Рафах в Секторе Газы. В настоящее время там находятся более 1,3 млн человек.
Об этом сообщает CNN в субботу, 10 февраля.
Эвакуация гражданских из Сектора Газа
В заявлении Нетаньяху говорится, что невозможно одновременно ликвидировать ХАМАС и оставить "четыре батальона ХАМАС в Рафахе". Она прозвучала после резкой международной критики по поводу намерений Израиля ввести в город сухопутные войска.
По оценкам ООН, в настоящее время в Рафахе находится более 1,3 млн палестинцев.
Поэтому израильский премьер приказал военным и сотрудникам служб безопасности разработать "комбинированный план", предусматривающий как массовую эвакуацию гражданского населения, так и уничтожение террористических сил ХАМАС в городе.
Он не уточнил, куда будут перемещать граждан на время проведения военной операции, поскольку соседние Египет и Иордания категорически отказались принимать палестинских беженцев.
Напомним, Боррель заявил, что Израиль финансировал создание палестинской боевой группировки ХАМАС. При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отрицает такие обвинения.
Также мы писали, что Израиль продолжит боевые действия против террористической группировки ХАМАСа. Принят бюджет страны на 2024 год, направленный именно на это.
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