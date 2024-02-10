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Власти Израиля приказали военным спланировать эвакуацию 1,3 млн человек с юга Газы

10 февраля 2024 11:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Власти Израиля приказали военным спланировать эвакуацию 1,3 млн человек с юга Газы
Палестинские беженцы. Иллюстративное фото: Mahmud Hams/AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу, 9 февраля, приказал военным разработать план эвакуации гражданского населения из города Рафах в Секторе Газы. В настоящее время там находятся более 1,3 млн человек.

Об этом сообщает CNN в субботу, 10 февраля.

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В заявлении Нетаньяху говорится, что невозможно одновременно ликвидировать ХАМАС и оставить "четыре батальона ХАМАС в Рафахе". Она прозвучала после резкой международной критики по поводу намерений Израиля ввести в город сухопутные войска.

По оценкам ООН, в настоящее время в Рафахе находится более 1,3 млн палестинцев.

Поэтому израильский премьер приказал военным и сотрудникам служб безопасности разработать "комбинированный план", предусматривающий как массовую эвакуацию гражданского населения, так и уничтожение террористических сил ХАМАС в городе.

Он не уточнил, куда будут перемещать граждан на время проведения военной операции, поскольку соседние Египет и Иордания категорически отказались принимать палестинских беженцев.

Напомним, Боррель заявил, что Израиль финансировал создание палестинской боевой группировки ХАМАС. При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отрицает такие обвинения.

Также мы писали, что Израиль продолжит боевые действия против террористической группировки ХАМАСа. Принят бюджет страны на 2024 год, направленный именно на это.

Израиль
эвакуация
Сектор Газа
Биньямин Нетаньяху
Палестина

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