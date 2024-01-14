"Нові нацисти" — в Ізраїлі заявили про продовження війни проти ХАМАС

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Фото: Reuters

Ізраїль продовжить вести бойові дії проти терористочного угруповання ХАМАСу. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік, спрямований саме на це.

З відповідною заявою виступив на прес-конференції у військовому штабі у Тель-Авіві, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

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На усі запитання щодо війни, він чітко відповів: "Ніхто не зупинить" Ізраїль у війні проти ХАМАС.

Крім того, Нетаньяху запевнив, "те, що сталося 7 жовтня, більше не повториться".

З огляду на це, оновлення бюджету на 2024 рік, "дозволить продовжити війну".

Нетаньяху вкотре засудив дії ХАМАСу та сказав, що і війна стосується і Сполучених штатів.

"Ми знаходимося на шляху до перемоги і не зупинимося, поки не досягнемо перемоги. "Ми не підемо на компроміс і не зупинимося", — наголосив політик.

Також він прирівняв терористів ХАМАСу з "новими нацистами".

"Антисемітизм все ще живий, але статус єврейського народу змінився - у нас є держава, армія та героїчні солдати, які захищають наш народ", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що військові дії не повинні припинятися доти, доки не будуть виконані три ключові завдання, включно з усуненням ХАМАС. Він зазначив, що Ізраїль переслідуватиме ХАМАС без надання імунітету скрізь і прагнутиме відновлення безпеки в південних і північних регіонах країни.