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"Новые нацисты" — в Израиле заявили о продолжении войны против ХАМАС

14 января 2024 03:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
"Новые нацисты" — в Израиле заявили о продолжении войны против ХАМАС
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Израиль продолжит вести боевые действия против террористической группировки ХАМАС. Принят бюджет страны на 2024 год, направленный именно на это.

С соответствующим заявлением выступил на пресс-конференции в военном штабе в Тель-Авиве, премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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Израиль продолжит войну против ХАМАС

На все вопросы, касающиеся войны, он четко ответил: "Никто не остановит" Израиль в войне против ХАМАС.

Кроме того, Нетаньяху заверил, "случившееся 7 октября больше не повторится".

Учитывая это, обновление бюджета на 2024 год "позволит продолжить войну".

Нетаньяху в очередной раз осудил действия ХАМАС и сказал, что и война касается и Соединенных штатов.

"Мы находимся на пути к победе и не остановимся, пока не добьемся победы. "Мы не пойдем на компромисс и не остановимся", — подчеркнул политик.

Также он приравнял террористов ХАМАС с "новыми нацистами".

"Антисемитизм все еще жив, но статус еврейского народа изменился - у нас есть государство, армия и героические солдаты, защищающие наш народ", — резюмировал он.

Напомним, ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия не должны прекращаться до тех пор, пока не будут выполнены три ключевых задачи, включая устранение ХАМАС. Он отметил, что Израиль будет преследовать ХАМАС без предоставления иммунитета везде и будет стремиться к восстановлению безопасности в южных и северных регионах страны.

Израиль
война
Биньямин Нетаньяху
ХАМАС

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