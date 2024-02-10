Влада Ізраїлю наказала військовим спланувати евакуацію 1,3 млн осіб з півдня Гази

Палестинські біженці. Ілюстративне фото: Mahmud Hams/AFP

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у п'ятницю, 9 лютого, наказав військовим розробити план евакуації цивільного населення з міста Рафах у Секторі Гази. Наразі там перебувають понад 1,3 млн людей.

Про це повідомляє CNN у суботу, 10 лютого.

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Евакуація цивільних з Сектора Гази

У заяві Нетаньягу йдеться, що неможливо одночасно ліквідувати ХАМАС і залишити "чотири батальйони ХАМАС в Рафаху". Вона пролунала після різкої міжнародної критики щодо намірів Ізраїлю ввести в місто сухопутні війська.

За оцінками ООН, наразі в Рафаху знаходиться понад 1,3 млн палестинців.

Тому ізраїльський прем'єр наказав військовим і співробітникам служб безпеки розробити "комбінований план", який передбачає як масову евакуацію цивільного населення, так і знищення терористичних сил ХАМАСу в місті.

Він не уточнив, куди переміщуватимуть цивільних на час проведення військової операції, оскільки сусідні Єгипет та Йорданія категорично відмовилися приймати палестинських біженців.

Нагадаємо, Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського бойового угруповання ХАМАС. При цьому прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заперечує такі звинувачення.

Також ми писали, що Ізраїль продовжить вести бойові дії проти терористичного угруповання ХАМАСу. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік, спрямований саме на це.