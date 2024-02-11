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Израильские военные нашли секретный туннель ХАМАСа под штаб-квартирой ООН

11 февраля 2024 11:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Израильские военные нашли секретный туннель ХАМАСа под штаб-квартирой ООН
Секретный туннель в ХАМАСе. Фото: timesofisrael.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Израильская армия выявила обширную сеть туннелей ХАМАСа, часть которых находилась под офисом Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) в Секторе Газы. Военнослужащие утверждают, что это стало очередным подтверждением использования ХАМАСом объектов ООН для своих целей.

 Об этом сообщило издание Reuters в воскресенье, 11 февраля.

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После скандала, связанного с UNRWA, когда сотрудников агентства обвинили в связях с ХАМАС, инженерные войска армии устроили тур для иностранных журналистов по подземным ходам.

Журналисты попали в туннель рядом со школой на окраине объекта ООН, спустившись в бетонированный проход. Пройдя двадцать минут по душному, узкому и извивающемуся коридору, они достигли зоны под штаб-квартирой UNRWA.

Как выглядит туннель

Туннель длиной 700 метров и глубиной 18 метров иногда расширялся, образуя боковые помещения. В одном из них был офис с металлическими сейфами, уже пустыми и открытыми. 

Также обнаружили оборудованный туалет. Одна из больших комнат содержала компьютерные серверы, а другая – промышленные аккумуляторные устройства.

Напомним, ранее канцелярия премьер-министра Израиля, Беньямина Нетаньяху, выпустила заявление о том, что боевики из ХАМАС планировали осуществить террористические акты в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Также известно, что Израиль продолжит вести боевые действия против террористической группировки ХАМАС. Принятый бюджет страны на 2024 год направлен именно на это.

Израиль
война
Сектор Газа
террористы
ХАМАС
военные
боевики

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