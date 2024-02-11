Израильские военные нашли секретный туннель ХАМАСа под штаб-квартирой ООН

Секретный туннель в ХАМАСе. Фото: timesofisrael.com

Израильская армия выявила обширную сеть туннелей ХАМАСа, часть которых находилась под офисом Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) в Секторе Газы. Военнослужащие утверждают, что это стало очередным подтверждением использования ХАМАСом объектов ООН для своих целей.

Об этом сообщило издание Reuters в воскресенье, 11 февраля.

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После скандала, связанного с UNRWA, когда сотрудников агентства обвинили в связях с ХАМАС, инженерные войска армии устроили тур для иностранных журналистов по подземным ходам.

Журналисты попали в туннель рядом со школой на окраине объекта ООН, спустившись в бетонированный проход. Пройдя двадцать минут по душному, узкому и извивающемуся коридору, они достигли зоны под штаб-квартирой UNRWA.

Как выглядит туннель

Туннель длиной 700 метров и глубиной 18 метров иногда расширялся, образуя боковые помещения. В одном из них был офис с металлическими сейфами, уже пустыми и открытыми.

Также обнаружили оборудованный туалет. Одна из больших комнат содержала компьютерные серверы, а другая – промышленные аккумуляторные устройства.

Напомним, ранее канцелярия премьер-министра Израиля, Беньямина Нетаньяху, выпустила заявление о том, что боевики из ХАМАС планировали осуществить террористические акты в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Также известно, что Израиль продолжит вести боевые действия против террористической группировки ХАМАС. Принятый бюджет страны на 2024 год направлен именно на это.