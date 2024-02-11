Ізраїльські військові знайшли секретний тунель ХАМАС під штаб-квартирою ООН

Секретний тунель у ХАМАСі. Фото: timesofisrael.com

Ізраїльська армія виявила велику мережу тунелів ХАМАС, частина яких знаходилася під офісом Агентства ООН з надання допомоги палестинським біженцям (UNRWA) в Секторі Гази. Військовослужбовці стверджують, що це стало черговим підтвердженням використання ХАМАС об'єктів ООН для своїх цілей.

Про це повідомило видання Reuters у неділю, 11 лютого.

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Після скандалу, пов'язаного з UNRWA, коли співробітників агентства звинуватили у зв'язках з ХАМАС, інженерні війська армії влаштували тур для іноземних журналістів підземними ходами.

Журналісти потрапили до тунелю поруч зі школою на околиці об'єкта ООН, спустившись у бетонований прохід. Пройшовши двадцять хвилин по задушливому, вузькому коридору, що звивається, вони досягли зони під штаб-квартирою UNRWA.

Як виглядає тунель

Тунель довжиною 700 метрів та глибиною 18 метрів іноді розширювався, утворюючи бічні приміщення. В одному з них був офіс із металевими сейфами, вже порожніми та відкритими.

Також виявили обладнаний туалет. Одна з великих кімнат містила комп'ютерні сервери, а інша промислові акумуляторні пристрої.

Нагадаємо, раніше канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю, Беньяміна Нетаньяху, випустила заяву про те, що бойовики з ХАМАС планували здійснити терористичні акти в Європі, Африці та на Близькому Сході.

Також відомо, що Ізраїль продовжуватиме бойові дії проти терористичного угруповання ХАМАС. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік спрямований саме на це.