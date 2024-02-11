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Ізраїльські військові знайшли секретний тунель ХАМАС під штаб-квартирою ООН

11 лютого 2024 11:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ізраїльські військові знайшли секретний тунель ХАМАС під штаб-квартирою ООН
Секретний тунель у ХАМАСі. Фото: timesofisrael.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ізраїльська армія виявила велику мережу тунелів ХАМАС, частина яких знаходилася під офісом Агентства ООН з надання допомоги палестинським біженцям (UNRWA) в Секторі Гази. Військовослужбовці стверджують, що це стало черговим підтвердженням використання ХАМАС об'єктів ООН для своїх цілей.

Про це повідомило видання Reuters у неділю, 11 лютого.

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Після скандалу, пов'язаного з UNRWA, коли співробітників агентства звинуватили у зв'язках з ХАМАС, інженерні війська армії влаштували тур для іноземних журналістів підземними ходами.

Журналісти потрапили до тунелю поруч зі школою на околиці об'єкта ООН, спустившись у бетонований прохід. Пройшовши двадцять хвилин по задушливому, вузькому коридору, що звивається, вони досягли зони під штаб-квартирою UNRWA.

Як виглядає тунель

Тунель довжиною 700 метрів та глибиною 18 метрів іноді розширювався, утворюючи бічні приміщення. В одному з них був офіс із металевими сейфами, вже порожніми та відкритими.

Також виявили обладнаний туалет. Одна з великих кімнат містила комп'ютерні сервери, а інша промислові акумуляторні пристрої.

Нагадаємо, раніше канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю, Беньяміна Нетаньяху, випустила заяву про те, що бойовики з ХАМАС планували здійснити терористичні акти в Європі, Африці та на Близькому Сході.

Також відомо, що Ізраїль продовжуватиме бойові дії проти терористичного угруповання ХАМАС. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік спрямований саме на це.

Ізраїль
війна
Сектор Гази
терористи
ХАМАС
військові
бойовики

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