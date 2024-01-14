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В Израиле заявили, что боевики ХАМАС планировали теракты в Европе

14 января 2024 07:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Израиле заявили, что боевики ХАМАС планировали теракты в Европе
Атаки ХАМАСа на Израиль. Иллюстративное фото: AA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Стало известно, что боевики ХАМАС планировали теракты в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Такое заявление опубликовала канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Об этом пишет The Times of Israel.

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ХАМАС планировала теракты в Европе

Так, разведка Израиля "Моссад" и служба всеобщей безопасности "Шин-Бет" в сотрудничестве с иностранными партнерами создали общую картину террористических действий ХАМАСа.

В процессе Израиль раскрыл "подробности о театрах боевых действий, целях террора, а также о тех, кто причастен к совершению нападений — от командиров ХАМАС в Ливане до последнего злоумышленника в сети".

Отмечается, что большинство командующих группой, которая базируется в Ливане, включая Салеха аль-Арури и Халила Гарраза — были убиты авиаударами ЦАХАЛа.

Стало известно, что сеть планировала атаковать посольство Израиля в Швеции, приобрести беспилотники и использовать уголовные организации в Европе для поддержки атак.

Однако ячейки Хамаса в Дании, Германии и Голландии в декабре были арестованы по подозрению в подготовке нападений на еврейские объекты в Европе.

Напомним, что Израиль продолжит вести боевые действия против террористической группировки ХАМАС. Принят бюджет страны на 2024 год, направленный именно на это.

Также мы писали, что шпионское агентство Южной Кореи подтвердило подозрения, что боевики ХАМАС используют оружие северокорейского производства. Там была опубликована фотография части ракеты производства КНДР.

теракт
Израиль
террористы
ХАМАС
Европа

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