В Ізраїлі заявили, що бойовики ХАМАСу планували теракти в Європі

Атаки ХАМАСу на Ізраїль. Ілюстративне фото: AA

Стало відомо, що бойовики ХАМАСу планували теракти в Європі, Африці та на Близькому Сході. Таку заяву опублікувала канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Про це пише The Times of Israel.

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ХАМАС планувала теракти в Європі

Так, розвідка Ізраїлю "Моссад" та служба загальної безпеки "Шин-Бет" у співпраці з іноземними партнерами створили загальну картину терористичних дій ХАМАСу.

У процесі Ізраїль розкрив "подробиці про театри бойових дій, цілі терору, а також про тих, хто причетний до здійснення нападів — від командирів ХАМАС у Лівані до останнього зловмисника в мережі".

Зазначається, що більшість командувачів групи, яка базується в Лівані, включаючи Салеха аль-Арурі та Халіла Гарраза — були вбиті авіаударами ЦАХАЛу.

Стало відомо, що мережа планувала атакувати посольство Ізраїлю у Швеції, придбати безпілотники та використовувати кримінальні організації в Європі для підтримки атак.

Проте осередки Хамасу в Данії, Німеччині та Голландії у грудні були заарештовані за підозрою в підготовці нападів на єврейські об'єкти в Європі.

Нагадаємо, що Ізраїль продовжить вести бойові дії проти терористичного угруповання ХАМАСу. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік, спрямований саме на це.

Також ми писали, що шпигунське агентство Південної Кореї підтвердило підозри, що бойовики ХАМАСу використовують зброю північнокорейського виробництва. Там опублікували фотографію частини ракети виробництва КНДР.