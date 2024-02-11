ООН звільнила чиновників, які можуть бути причетні до ударів ХАМАСу по Ізраїлю

Наслідки атаки ХАМАСу на Ізраїль. Фото: PAP/EPA

Агентство ООН з надання допомоги палестинським біженцям (UNRWA) звільнило всіх працівників, які підозрюються до нападів ХАМАС на Ізраїль. Серед обвинувачених було 12 людей.

Про це в інтерв'ю японському виданню NHK заявив голова агентства Філіппе Лазаріні у неділю, 11 лютого.

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Звільнення працівників UNRWA

Лазаріні підкреслив, що агентство серйозно поставилося до звинувачень з боку Ізраїлю і, чекаючи на результати незалежного розслідування, вирішило звільнити підозрюваних співробітників. Серед обвинувачених було 12 осіб, з яких десять було звільнено, а двоє померли.

Він також вказав на рішення більш ніж десяти країн, включаючи Японію, призупинити фінансування UNRWA, що може серйозно вплинути на здатність агентства реагувати на термінові потреби.

Лазаріні про плани ізраїльських військових

Глава UNRWA висловив серйозне занепокоєння щодо планів ізраїльських військових провести наземний наступ на місто Рафах у Секторі Газа, де проживає близько мільйона людей. Він попередив, що такий наступ може призвести до трагедії, оскільки жителям Гази не буде куди піти у разі бойових дій.

"На жаль, ми вже не говоримо про припинення вогню, а говоримо про розширення та продовження цієї військової операції", — сказав голова агентства.

Лазаріні також підкреслив, що ситуація в Рафасі вже вкрай складна і може погіршитися через спалахи хвороб та нестачу продовольства, при цьому акцентував на продовженні військової операції, а не на її припиненні.

Нагадаємо, армія Ізраїлю виявила широку мережу тунелів, що належать ХАМАСу, деякі з яких розташовувалися під будівлею Агентства ООН за допомогою палестинських біженців (UNRWA) у Газі.

Крім того, Ізраїль продовжуватиме бойові дії проти терористичного угруповання ХАМАС. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік спрямований саме на це.