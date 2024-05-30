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Одну из областей в Беларуси хотят перевести на военное время

30 мая 2024 18:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Беларусь планирует перевести Гомельскую область на военное время
Тренировка в Беларуси. Фото: belta.by
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Одну из областей Беларуси хотят перевести на военное время. Речь идет о Гомельской, граничащей с Киевской областью в Украине.

Об этом сообщает Belta в четверг, 30 мая.

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Перевод Гомельской области на военное время

Во время обучения обеспечения пожарно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС во время военного положения, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев заявил, что есть перспективные направления для совершенствования межведомственного взаимодействия в военное время.

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Гомельская область. Фото: GoogleMaps

"Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и тому подобное. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас есть ряд корректив, требующих оперативного вмешательства.

"Мы наработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы", — отметил он.

В течение двух дней в юго-восточном регионе отработали ряд элементов готовности к действиям в военное время. Это касалось не только Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и всех формирований гражданской обороны. Худолеев объяснил, что это была комплексная практика для подготовки к возможным экстремальным ситуациям.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о совместном освоении космоса. По словам Лукашенко, Беларусь может отправить своих космонавтов в полет вместе с россиянами, если будет такая возможность.

Также 24 мая в одном из аэропортов Республики Беларусь приземлился самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. В последний раз он посещал страну два года назад.

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Беларусь

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