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Одну із областей в Білорусі хочуть перевести на воєнний час

30 травня 2024 18:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Білорусь планує перевести Гомельську область на воєнний час
Тренування в Білорусі. Фото: belta.by
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Одну з областей в Білорусі хочуть перевести на воєнний час. Йдеться про Гомельську, яка межує з Київської областю в Україні.

Про це повідомляє Belta у четвер, 30 травня.

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Переведення Гомельської області на воєнний час

Під час навчання забезпечення пожежно-рятувального загону Гомельського обласного управління МНС під час воєнного стану, перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв заявив, що є перспективні напрямки для вдосконалення міжвідомчої взаємодії у воєнний час.

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Гомельська область. Фото: GoogleMaps

"Перевірено готовність спеціальних формувань, їхню укомплектованість тощо. Загалом система регіону готова за необхідності до переведення на воєнний час", — наголосив він.

За його словами, наразі є низка коректив, які потребують оперативного втручання.

"Ми напрацюємо управлінські рішення та ухвалимо відповідні нормативно-правові акти, що дадуть нам змогу загалом реалізувати й забезпечити функціонування та взаємодію в період підготовки та переведення на воєнні рейки", — зазначив він.

Протягом двох днів у південно-східному регіоні відпрацювали ряд елементів готовності до дій у воєнний час. Це стосувалося не лише Міністерства з надзвичайних ситуацій, а й усіх формувань цивільної оборони. Худолєєв пояснив, що це була комплексна практика для підготовки до можливих екстремальних ситуацій.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про спільне освоєння космосу. За словами Лукашенка, Білорусь може відправити своїх космонавтів у політ разом з росіянами, якщо буде така можливість. 

Також 24 травня в одному з аеропортів Республіки Білорусь приземлився літак колишнього президента України Віктора Януковича. Востаннє він відвідував країну два роки тому.

тренування
війна
Київська область
Білорусь

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