Ирландия обвинила Россию в шпионаже

Автомобиль полиции возле посольства России в Дублине. Фото: Philip Fitzpatrick

Россия является одной из немногих стран, ведущих шпионаж в Ирландии. В частности, РФ пытается украсть секреты ирландского государства и промышленности, что подрывает репутацию Ирландии.

Об этом в воскресенье, 4 августа, в интервью RTÉ заявил помощник комиссара Майкл МакЭлганн, который отвечает за государственную безопасность.

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Он отметил, что Ирландию особенно беспокоят государства, которые занимаются шпионажем на суверенной территории со злыми намерениями.

По его словам, эти государства, включая Россию, стремятся поддерживать экстремистские группировки в Ирландии, а также создавать недоверие к правительству. В том числе, россияне пытаются украсть секреты государства и промышленности.

Также помощник комиссара по борьбе с преступностью и разведывательной службой заявил, что полиция внимательно следит за людьми, которые, по их мнению, занимаются шпионажем.

Он добавил, что службы безопасности и разведки тесно сотрудничают с другими европейскими разведывательными службами и контролируют въезд в страну и выезд из нее предполагаемых шпионов.

"Так устроен мир. Наша обязанность — расследовать и контролировать угрозы со стороны враждебных государств, включая шпионаж в государстве. Мы стремимся отслеживать конкретные угрозы. Россия — одна из тех стран, в которых мы заинтересованы", — резюмировал помощник комиссара.