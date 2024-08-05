Ирландия обвинила Россию в шпионаже

Одна из стран Европы обвинила Россию в шпионаже
Россия является одной из немногих стран, ведущих шпионаж в Ирландии. В частности, РФ пытается украсть секреты ирландского государства и промышленности, что подрывает репутацию Ирландии.
Об этом в воскресенье, 4 августа, в интервью RTÉ заявил помощник комиссара Майкл МакЭлганн, который отвечает за государственную безопасность.
Чего добивается Россия
Он отметил, что Ирландию особенно беспокоят государства, которые занимаются шпионажем на суверенной территории со злыми намерениями.
По его словам, эти государства, включая Россию, стремятся поддерживать экстремистские группировки в Ирландии, а также создавать недоверие к правительству. В том числе, россияне пытаются украсть секреты государства и промышленности.
Также помощник комиссара по борьбе с преступностью и разведывательной службой заявил, что полиция внимательно следит за людьми, которые, по их мнению, занимаются шпионажем.
Он добавил, что службы безопасности и разведки тесно сотрудничают с другими европейскими разведывательными службами и контролируют въезд в страну и выезд из нее предполагаемых шпионов.
"Так устроен мир. Наша обязанность — расследовать и контролировать угрозы со стороны враждебных государств, включая шпионаж в государстве. Мы стремимся отслеживать конкретные угрозы. Россия — одна из тех стран, в которых мы заинтересованы", — резюмировал помощник комиссара.
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