Визит Зеленского в Ирландию — какая цель

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис встречает Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с международным визитом в Ирландию. В аэропорту "Шэннон" его встречал премьер-министр страны Саймон Харрис.

Об этом сообщает телеканал RTE в субботу, 13 июля.

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Вместе с главой ирландского правительства главу государства также встречала посол Украины в Ирландии Лариса Гераско.

Во время короткого обращения Зеленский поблагодарил народ Ирландии за поддержку с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины и за принятие значительного количества украинских беженцев. В ходе двусторонней встречи политики обсудят войну в Украине.

"Харрис подтвердит поддержку Ирландией стремления Украины присоединиться к ЕС и предложит помощь тысячам украинских детей, принудительно депортированных в Россию и Беларусь после вторжения. Он подтвердит членство Ирландии в международной коалиции, призывающей вернуть около 20 000 детей", - передают ирландские журналисты.

Язык также добавляет, что премьер Ирландии также выразит свои соболезнования Зеленскому по поводу потерь граждан во время войны, в частности, в результате удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве в начале этой недели.

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился с губернаторами американских штатов, где во время переговоров отметил украинские нужды.

Также президент Украины и первая леди встретились с голливудским актером Мэтью Макконахи, его женой Камилой Алвес и первой леди штата Юта Эбби Кокс, где глава государства предложил мировой кинозвезде присоединиться к платформе UNITED24.