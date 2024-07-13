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Зеленський прибув до Ірландії — яка мета візиту

13 липня 2024 16:17
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Візит Зеленського до Ірландії — яка мета
Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс зустрічає Володимира Зеленського. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув з міжнародним візитом до Ірландії. В аеропорту "Шеннон" його зустрічав прем’єр-міністр країни Саймон Гарріс.

Про це повідомляє телеканал RTE у суботу, 13 липня. 

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Разом з главою ірландського уряду главу держави також зустрічала посол України в Ірландії Лариса Герасько.

Під час короткого звернення Зеленський подякував народу Ірландії за підтримку з початку повномасштабної агресії РФ проти України та за прийняття значної кількості українських біженців. Під час двосторонньої зустрічі політики обговорять війну в Україні.

"Гарріс підтвердить підтримку Ірландією прагнення України приєднатися до ЄС і запропонує допомогу тисячам українських дітей, примусово депортованих до Росії та Білорусі після вторгнення. Він підтвердить членство Ірландії в міжнародній коаліції, яка закликає повернути близько 20 000 дітей", — передають ірландські журналісти.

Мовник також додає, що прем'єр Ірландії також висловить свої співчуття Зеленському з приводу втрат громадян під час війни, зокрема внаслідок удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві на початку цього тижня.

Нагадаємо, раніше  Володимир Зеленський зустрівся з губернаторами американських штатів, де під час перемовин наголосив на українських потребах.

Також президент України та перша леді зустрілися з голлівудським актором Метью Макконахі, його дружиною Камілою Алвес та першою леді штату Юта Еббі Кокс, же глава держави запропонував світовій кінозірці приєднатися до платформи UNITED24.

Володимир Зеленський діти Україна Ірландія війна в Україні депортація

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