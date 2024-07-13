Візит Зеленського до Ірландії — яка мета

Зеленський прибув до Ірландії — яка мета візиту
Президент України Володимир Зеленський прибув з міжнародним візитом до Ірландії. В аеропорту "Шеннон" його зустрічав прем’єр-міністр країни Саймон Гарріс.
Про це повідомляє телеканал RTE у суботу, 13 липня.
Візит Зеленського до Ірландії
Разом з главою ірландського уряду главу держави також зустрічала посол України в Ірландії Лариса Герасько.
Під час короткого звернення Зеленський подякував народу Ірландії за підтримку з початку повномасштабної агресії РФ проти України та за прийняття значної кількості українських біженців. Під час двосторонньої зустрічі політики обговорять війну в Україні.
"Гарріс підтвердить підтримку Ірландією прагнення України приєднатися до ЄС і запропонує допомогу тисячам українських дітей, примусово депортованих до Росії та Білорусі після вторгнення. Він підтвердить членство Ірландії в міжнародній коаліції, яка закликає повернути близько 20 000 дітей", — передають ірландські журналісти.
Мовник також додає, що прем'єр Ірландії також висловить свої співчуття Зеленському з приводу втрат громадян під час війни, зокрема внаслідок удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві на початку цього тижня.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся з губернаторами американських штатів, де під час перемовин наголосив на українських потребах.
Також президент України та перша леді зустрілися з голлівудським актором Метью Макконахі, його дружиною Камілою Алвес та першою леді штату Юта Еббі Кокс, же глава держави запропонував світовій кінозірці приєднатися до платформи UNITED24.
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