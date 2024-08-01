Молдова высылает российского дипломата

Молдова высылает посла России после обысков в парламенте
Молдова решила отправить сотрудника российского посольства после обысков в парламенте. Дипломат России осуществлял на территории страны деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в четверг, 1 августа.
Молдова высылает сотрудника посольства России
Ермак отметил, что Молдова высылает сотрудника российского посольства после обысков в парламенте.
"МИД Молдовы заявило, что российский дипломат осуществлял деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Это произошло после задержания двух человек по делу о государственной измене после обысков в парламенте", — отметил руководитель ОП.
Он добавил, что дипломаты из России довольно часто пренебрегают своим статусом и осуществляют шпионскую деятельность в разных странах для российской разведки.
Напомним, что российские медиа распространяют фейковую новость о том, что Кишинев якобы готов немедленно вернуть Киеву украинцев призывного возраста.
Ранее мы писали, что в России уволили приговоренного к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж американского журналиста Эвана Гершковича. Осужденный может вернуться в США в рамках обмена заключенными.
Читайте Новини.LIVE!