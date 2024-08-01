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Молдова висилає посла Росії після обшуків у парламенті

1 серпня 2024 13:29
Валерія Барановська - редактор
Молдова висилає російського дипломата
Парламент Молдови. Фото: newsmaker.md
Валерія Барановська - редактор

Молдова вирішила вислати співробітника російського посольства після обшуків у парламенті. Дипломат Росії здійснював на території країни діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у четвер, 1 серпня.

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Єрмак зазначив, що Молдова висилає співробітника російського посольства після обшуків у парламенті.

"МЗС Молдови заявило, що російський дипломат здійснював діяльність, несумісну з дипломатичним статусом. Це сталося після затримання двох людей у справі про державну зраду після обшуків у парламенті", — зауважив керівник ОП.

Він додав, що дипломати з Росії досить часто нехтують своїм статусом і здійснюють шпигунську діяльність у різних країнах для російської розвідки.

Молдова висилає посла Росії після обшуків у парламенті - фото 1
Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські медіа поширюють фейкову новину про те, що Кишинів нібито готовий негайно повернути Києву українців призовного віку.

Раніше ми писали, у Росії звільнили засудженого до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство американського журналіста Евана Гершковича. Засуджений може повернутися до США в межах обміну ув'язненими.

Молдова Андрій Єрмак шпигунство росіяни Росія дипломатія

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