Молдова висилає російського дипломата

Молдова висилає посла Росії після обшуків у парламенті
Молдова вирішила вислати співробітника російського посольства після обшуків у парламенті. Дипломат Росії здійснював на території країни діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у четвер, 1 серпня.
Молдова висилає співробітника посольства Росії
Єрмак зазначив, що Молдова висилає співробітника російського посольства після обшуків у парламенті.
"МЗС Молдови заявило, що російський дипломат здійснював діяльність, несумісну з дипломатичним статусом. Це сталося після затримання двох людей у справі про державну зраду після обшуків у парламенті", — зауважив керівник ОП.
Він додав, що дипломати з Росії досить часто нехтують своїм статусом і здійснюють шпигунську діяльність у різних країнах для російської розвідки.
Нагадаємо, що російські медіа поширюють фейкову новину про те, що Кишинів нібито готовий негайно повернути Києву українців призовного віку.
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