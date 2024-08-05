Ірландія звинуватила Росію у шпигунстві

Одна з країн Європи звинуватила Росію у шпигунстві
Росія є однією з небагатьох країн, які ведуть шпигунство в Ірландії. Зокрема, РФ намагається вкрасти секрети ірландської держави та промисловості, що підриває репутацію Ірландії.
Про це в неділю, 4 серпня, в інтерв'ю RTÉ заявив помічник комісара Майкл МакЕлганн, який відповідає за державну безпеку.
Чого досягає Росія
Він зазначив, що Ірландію особливо турбують держави, які займаються шпигунством на суверенній території зі злими намірами.
За його словами, ці держави, включно з Росією, прагнуть підтримувати екстремістські угруповання в Ірландії, а також створювати недовіру до уряду. У тому числі росіяни намагаються вкрасти секрети держави та промисловості.
Також помічник комісара з боротьби зі злочинністю та розвідувальною службою заявив, що поліція уважно стежить за людьми, які, на їхню думку, займаються шпигунством.
Він додав, що служби безпеки та розвідки тісно співпрацюють з іншими європейськими розвідувальними службами та контролюють в'їзд у країну та виїзд із неї передбачуваних шпигунів.
"Так влаштований світ. Наш обов'язок — розслідувати та контролювати загрози з боку ворожих держав, включаючи шпигунство в державі. Ми прагнемо відслідковувати конкретні загрози. Росія — одна з тих країн, у яких ми зацікавлені", — резюмував помічник комісара.
Читайте Новини.LIVE!