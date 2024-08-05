Ірландія звинуватила Росію у шпигунстві

Автомобіль поліції біля посольства Росії в Дубліні. Фото: Philip Fitzpatrick

Росія є однією з небагатьох країн, які ведуть шпигунство в Ірландії. Зокрема, РФ намагається вкрасти секрети ірландської держави та промисловості, що підриває репутацію Ірландії.

Про це в неділю, 4 серпня, в інтерв'ю RTÉ заявив помічник комісара Майкл МакЕлганн, який відповідає за державну безпеку.

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Він зазначив, що Ірландію особливо турбують держави, які займаються шпигунством на суверенній території зі злими намірами.

За його словами, ці держави, включно з Росією, прагнуть підтримувати екстремістські угруповання в Ірландії, а також створювати недовіру до уряду. У тому числі росіяни намагаються вкрасти секрети держави та промисловості.

Також помічник комісара з боротьби зі злочинністю та розвідувальною службою заявив, що поліція уважно стежить за людьми, які, на їхню думку, займаються шпигунством.

Він додав, що служби безпеки та розвідки тісно співпрацюють з іншими європейськими розвідувальними службами та контролюють в'їзд у країну та виїзд із неї передбачуваних шпигунів.

"Так влаштований світ. Наш обов'язок — розслідувати та контролювати загрози з боку ворожих держав, включаючи шпигунство в державі. Ми прагнемо відслідковувати конкретні загрози. Росія — одна з тих країн, у яких ми зацікавлені", — резюмував помічник комісара.