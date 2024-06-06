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Одно из наибольших преступлений войны — Зеленский о годовщине подрыва Каховской ГЭС

6 июня 2024 23:04
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Одно из наибольших преступлений войны — Зеленский о годовщине подрыва Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба главы государства
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Взорвав Каховскую ГЭС, россияне совершили одно из наибольших преступлений во время войны. А страна-агрессор ответит за свои действия.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в четверг, 6 июня.

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Сознательный удар террористов по людям и жизни

Президент подчеркнул, что Россия сознательно совершила преступление, взорвав ГЭС.

"Уничтожение российскими оккупантами дамбы и конструкций Каховской ГЭС – одно из наибольших преступлений этой войны, сознательный удар террористов по людям и жизни", — заявил Зеленский.

Он добавил, что Россия должна отвечать за совершенные действия, как и за всю агрессию против Украины.

"Благодарен каждому в мире, кто помогает нам защищать Украину и приближать восстановление полной справедливости для нашей страны, для наших людей", — подытожил глава государства.

Президент также обнародовал кадры первых минут после российского теракта на ГЭС, а также показал последствия подрыва станции.

Напомним, по предварительным расчетам, экологический ущерб в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет миллиарды гривен. Окончательную сумму сосчитать пока невозможно, поскольку часть юга Украины оккупирована.

Российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка, утром 6 июня 2023 года.

Последствия стали катастрофическими не только для местной флоры и фауны, но и для людей. Тысячи из них потеряли дом и вынуждены были эвакуироваться. Также тяжелыми последствиями стали загрязнение Черного моря, обмеление Каховского водохранилища, потеря орошения на Херсонщине.

Владимир Зеленский
ГЭС
Новая Каховка
война в Украине
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Россия
теракт
Каховская ГЭС

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