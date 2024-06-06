Один з найбільших злочинів війни — Зеленський про роковини підриву Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба глави держави

Підірвавши Каховську ГЕС, росіяни скоїли один із найбільших злочинів під час війни. А країна-агресор відповість за свої дії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у четвер, 6 червня.

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Свідомий удар терористів по людях і життю

Президент наголосив, що Росія свідомо скоїла злочин, підірвавши ГЕС.

"Знищення російськими окупантами дамби та конструкцій Каховської ГЕС – один з найбільших злочинів цієї війни, свідомий удар терористів по людях і життю", — заявив Зеленський.

Він додав, що Росія повинна за скоєні дії відповідати, як і за всю агресію проти України.

"Вдячний кожному у світі, хто допомагає нам обороняти Україну і наближати відновлення повної справедливості для нашої країни, для наших людей", — підсумував глава держави.

Президент також опублікував кадри перших хвилин після російського теракту на ГЕС, а також показав наслідки підриву станції.

Нагадаємо, за попередніми розрахунками екологічні збитки внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС становлять мільярди гривень. Остаточну суму порахувати наразі неможливо, оскільки частина півдня України окупована.

Російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка, зранку 6 червня 2023 року.

Наслідки стали катастрофічними не лише для місцевої флори та фауни, але і для людей. Тисячі з них втратили дім та змушені були евакуюватися. Також важкими наслідками стали: забруднення Чорного моря, обміління Каховського водосховища, втрата зрошення на Херсонщині.