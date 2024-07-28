Главе МВД Франции Жеральду Дарманену прислали письмо с возбудителем чумы

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Фото: AP

Министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену направили письмо с черным порошком. Он показал незначительную положительную реакцию на возбудитель чумы.

Об этом сообщает Le Parisien в воскресенье, 28 июля.

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Письмо Жеральду Дарманену

Подозрительное письмо обнаружили в сортировочном центре Le Poste в городе Лонжив, Кот-д'Ор. СМИ сообщают, что оно было оскорбительным и адресовано Дарманену. Однако его вовремя перехватили.

Полиция технической и судебной экспертизы провела анализ порошка, найденного внутри. Результаты тестов выявили небольшую положительную реакцию на наличие бактерий, вызывающих чуму.

Порошок был направлен в Институт Пастера для проведения дополнительных тестов для подтверждения результатов. В то же время префектура Кот-д'Ор отметила, что результат может оказаться "ложноположительным".

Напомним, во Франции произошел пожар в Руанском соборе. В храме загорелся шпиль, причины пока неизвестны.

Ранее во Франции по итогам второго тура досрочных парламентских выборов альянс левых одержал победу, второе место получил пропрезидентский блок. В свою очередь ультраправое "Национальное объединение" оказалось на третьем месте.