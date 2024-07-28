Главі МВС Франції Жеральду Дарманену надіслали лист зі збудником чуми

Міністр внутрішній справ Франції Жеральд Дарманен. Фото: AP

Міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену надіслали лист із чорним порошком. Він показав незначну позитивну реакцію на збудник чуми.

Про це повідомляє Le Parisien у неділю, 28 липня.

Читайте також:

Лист Жеральду Дарманену

Підозрілий лист виявили в сортувальному центрі Le Poste в місті Лонжів, Кот-д'Ор. ЗМІ повідомляють, що він був образливим і адресований Дарманену. Однак його вчасно перехопили.

Поліція технічної та судової експертизи провела аналіз порошку, знайденого всередині. Результати тестів виявили невелику позитивну реакцію на наявність бактерій, що викликають чуму.

Порошок був направлений до Інституту Пастера для проведення додаткових тестів з метою підтвердження результатів. Водночас префектура Кот-д'Ор зазначила, що результат може виявитися "хибнопозитивним".

Нагадаємо, у Франції сталася пожежа у Руанському соборі. У храмі загорівся шпиль, причини поки невідомі.

Раніше у Франції за підсумками результатів другого туру дострокових парламентських виборів альянс лівих здобув перемогу, друге місце отримав пропрезидентський блок. Своєю чергою ультраправе "Національне об'єднання" опинилося на третьому місці.