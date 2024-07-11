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У Франції загорівся один із найвищих готичних храмів Руанський собор

11 липня 2024 14:27
Євгенія Брюховецька - редактор
У Франції 11 липня горить Руанський собор
Пожежа у Руанському соборі. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Франції в четвер, 11 липня, сталася пожежа у Руанському соборі. У храмі загорівся шпиль, причини поки невідомі.

Про це пише BFM Normandie.

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Мер французького міста Руан Ніколя Майєр-Россіньоль зазначив, що причину загоряння храму ще не встановили.

"Пожежа на шпилі Руанського собору. Причина пожежі наразі невідома. Мобілізовано всі державні ресурси", — зазначив він.

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Скриншот допису мера

У префектурі заявили, що з Руанського собору евакуювали людей, наразі на місці пожежі працюють екстрені служби. Як відомо, на шпилі тривають ремонтні роботи, які повинні були завершитися у 2026 році.

Нагадаємо, у квітні 2029 року у Парижі сталася масштабна пожежа в одному з найзнаменитіших соборів у світі Нотр-Дам.

Пожежа в Нотр-дамі 2019 рік
Пожежа в соборі Нотр-Дам. Фото: Reuters

Причиною називали ремонтні роботи, які тривали в соборі або коротке замикання в частині будівлі, яка перебувала на реконструкції. Під час пожежі полум'я змогли загасити лише вранці, тому будівля сильно вигоріла.

Внаслідок займання 93-метровий шпиль обвалився й під час падіння пробив кам'яне склепіння в кількох місцях. 

Також ми писали, що 11 червня сталася пожежа в королівському палаці Версаль у Франції. Відомо, що на будівлі спалахнула частина покрівлі на місці, де тривали ремонтні роботи.

Франція пожежа Європа храми вогонь

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