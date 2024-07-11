Во Франции 11 июля горит Руанский собор

Пожар в Руанском соборе. Фото: скриншот с видео

Во Франции в четверг, 11 июля, произошел пожар в Руанском соборе. В храме загорелся шпиль, причины пока неизвестны.

Об этом пишет BFM Normandie.

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Пожар в Руанском соборе

Мэр французского города Руан Николя Майер-Россиньоль отметил, что причина возгорания храма еще не установлена.

"Пожар на шпиле Руанского собора. Причина пожара пока неизвестна. Мобилизированы все государственные ресурсы", — отметил он.

Скриншот поста мэра

В префектуре заявили, что из Руанского собора эвакуировали людей, на месте пожара работают экстренные службы. Как известно, на шпиле проводятся ремонтные работы, которые должны были завершиться в 2026 году.

Напомним, в апреле 2029 года в Париже произошел масштабный пожар в одном из самых знаменитых соборов в мире Нотр-Дам.

Пожар в соборе Нотр-Дам. Фото: Reuters

Причиной называли ремонтные работы, которые продолжались в соборе или короткое замыкание в части находившегося на реконструкции здания. Во время пожара пламя смогли потушить только утром, поэтому здание сильно выгорело.

В результате возгорания 93-метровый шпиль обрушился и во время падения пробил каменный свод в нескольких местах.

Также мы писали, что 11 июня произошел пожар в королевском дворце Версаль во Франции. Известно, что на здании загорелась часть кровли на месте, где шли ремонтные работы.