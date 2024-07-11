Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Во Франции загорелся один из самых высоких готических храмов Руанский собор arrow

Во Франции загорелся один из самых высоких готических храмов Руанский собор

11 июля 2024 14:27
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Франции 11 июля горит Руанский собор
Пожар в Руанском соборе. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Франции в четверг, 11 июля, произошел пожар в Руанском соборе. В храме загорелся шпиль, причины пока неизвестны.

Об этом пишет BFM Normandie.

Читайте также:

Пожар в Руанском соборе

Мэр французского города Руан Николя Майер-Россиньоль отметил, что причина возгорания храма еще не установлена.

"Пожар на шпиле Руанского собора. Причина пожара пока неизвестна. Мобилизированы все государственные ресурсы", — отметил он.

null
Скриншот поста мэра

В префектуре заявили, что из Руанского собора эвакуировали людей, на месте пожара работают экстренные службы. Как известно, на шпиле проводятся ремонтные работы, которые должны были завершиться в 2026 году.

Напомним, в апреле 2029 года в Париже произошел масштабный пожар в одном из самых знаменитых соборов в мире Нотр-Дам.

Пожар в Нотр-Даме 2019 год
Пожар в соборе Нотр-Дам. Фото: Reuters

Причиной называли ремонтные работы, которые продолжались в соборе или короткое замыкание в части находившегося на реконструкции здания. Во время пожара пламя смогли потушить только утром, поэтому здание сильно выгорело.

В результате возгорания 93-метровый шпиль обрушился и во время падения пробил каменный свод в нескольких местах.

Также мы писали, что 11 июня произошел пожар в королевском дворце Версаль во Франции. Известно, что на здании загорелась часть кровли на месте, где шли ремонтные работы.

Франция пожар Европа храмы огонь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно