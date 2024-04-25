Новые выдумки Лукашенко — что заявления белорусский диктатор

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция хочет захватить часть страны и привести войска НАТО. Он призвал белорусов готовиться к этому наступлению и не забывать о "неонацистском режиме в Украине".

Об этом Лукашенко заявил на VII Всебелорусском народном собрании в четверг, 25 апреля.

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Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция "хочет захватить" Кобринский район и призывает ввести туда войска НАТО.

"Не знаю почему выбрали, Кобринский район, многие об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", — говорится в его заявлении.

Он призвал всех выехавших белорусов, выступающих против его режима, "подумать о родственниках, ведь такой конфликт их не обойдет".

В очередной раз он высказался о войне в Украине и заявил, если наше государство не пойдет на переговоры сейчас, то "потеряет свою государственность".

"Я знаю настроения военных украинских. Им уже эта война надоела. Если сейчас не пойти на переговоры, Украина может потерять свою государственность и прекратить существование", — сказал белорусский диктатор.

Кроме того, он не перестает напоминать белорусам, что их "настоящий враг" — Запад, который "охотится" на Беларусь и Россию и планирует ввести свои войска на территории этих стран, якобы используя для этого Украину.

Напомним, недавно Лукашенко ответил, готов ли покинуть мир пост. Он заявил, что все зависит исключительно от белорусов.

В то же время, сам провозглашенный президент Беларуси заявил, что готовит страну к войне, а на встрече с Путиным он обсудил вопросы переговоров с Украиной.