Нові вигадки Лукашенка — що заяви білоруський диктатор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська опозиція хоче захопити частину країни та привести війська НАТО. Він закликав білорусів готуватися до цього наступу та не забувати про "неонацистський режим в Україні".

Про це Лукашенко заявив на VII Всебілоруських народних зборах у четвер, 25 квітня.

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Заява Лукашенка

Лукашенко заявив, що білоруська опозиція "хоче захопити" Кобринський район і закликає ввести туди війська НАТО.

"Не знаю чому вибрали, Кобринський район, багато про це вони там говорять. Але він же не біля самого кордону. Є ж ближче до кордонів. Ні, Кобринський район. Захопити, оголосити владу, звернутися до НАТО, ввести війська", — йдеться у його заяві.

Він закликав усіх білорусів, які виїхали і виступають проти його режиму, "подумати про родичів, адже такий конфлікт їх не омине".

Вчергове він висловився про війну в Україні і заявив, якщо наша держава не піде на переговори зараз, то "втратить свою державність".

"Я знаю настрої військових українських. Їм уже ця війна набридла. Якщо зараз не піти на переговори — Україна може втратити свою державність і припинити існування", — сказав білоруський диктатор.

Крім того, він не перестає нагадувати білорусам, що їхній "справжній ворог" — Захід, який "полює" на Білорусь та Росію і планують ввести свої війська на території цих країн, нібито використовуючи для цього Україну.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко відповів, чи готовий покинути світ пост. Він заявив, що все залежить виключно від білорусів.

Водночас самого проголошений президент Білорусі заявив, що готує країну до війни, а на зустрічі з Путіним він обговорив питання переговорів з Україною.