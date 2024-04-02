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Лукашенко готує Білорусь до війни

2 квітня 2024 14:46
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Козюк Тетяна
редактор
Лукашенко готує Білорусь до війни
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що готує свою країну до війни. Наразі там проводиться військова підготовка відповідних підрозділів. 

Про це повідомляє "Новое издание".

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Лукашенко готується до війни

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", — сказав Лукашенко, говорячи про підготовку до війни.

Він зазнався, що наразі у Білорусі проводять підготовку відповідних підрозділів, а також поставляють до військ техніку та озброєння. 

Нагадаємо, декілька днів раніше стало відомо, що Олександр Лукашенко може планувати вторгнення в прикордонну територію НАТО. Ціллю білоруських військ може стати Сувальський коридор Литви й Польщі, який розташований між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Перед цим білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського зробив звернення до білорусів, оголосивши загальну мобілізацію громадян країни.

Не так давно Білорусь у ніч проти 14 березня перекинула ешелон з технікою та військовими до Ошмянського району на межі з Литвою. 

Білорусь
війна
Олександр Лукашенко
військові навчання
військові

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