Лукашенко готує Білорусь до війни

Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що готує свою країну до війни. Наразі там проводиться військова підготовка відповідних підрозділів.

Про це повідомляє "Новое издание".

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Лукашенко готується до війни

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", — сказав Лукашенко, говорячи про підготовку до війни.

Він зазнався, що наразі у Білорусі проводять підготовку відповідних підрозділів, а також поставляють до військ техніку та озброєння.

Нагадаємо, декілька днів раніше стало відомо, що Олександр Лукашенко може планувати вторгнення в прикордонну територію НАТО. Ціллю білоруських військ може стати Сувальський коридор Литви й Польщі, який розташований між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Перед цим білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського зробив звернення до білорусів, оголосивши загальну мобілізацію громадян країни.

Не так давно Білорусь у ніч проти 14 березня перекинула ешелон з технікою та військовими до Ошмянського району на межі з Литвою.